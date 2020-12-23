Уровень заболеваемости Covid-19 в РФ вторые сутки подряд идет на спад

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 27250 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, из них бессимптомно болеют 4058 человек (14,9%). Суточный прирост составил 0,9%, а общее число заражений с начала вспышки в стране составило 2 933 753 случая.

Больше всего заболевших за прошедший день выявили в Москве (+5652), Санкт-Петербурге (+3749), Подмосковье (+1540), Нижегородской (+498) и Псковской (+416) областях. Наименьший суточный прирост выявлен на Чукотке – 0,2%.

За сутки в России по выздоровлению от коронавирусной инфекции нового типа выписано 24 447 человек, а за весь период – 2 343 967 пациентов. За минувший день от Covid-19 и вызванных им осложнений в РФ умерло 549 человек, а за все время – 52 461 человек. Больше всего смертей за последний день констатировали в Санкт-Петербурге (75), Москве (73) и Ростовской области (28).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 641 563 человека.

Москва, Иван Гридин

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