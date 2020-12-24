Эксперты назвали препятствия для массовой вакцинации от Covid-19

Минздрав объявил о начале вакцинации от Covid-19 во всех регионах страны. Однако при хранении вакцины в больницах могут столкнуться с двумя проблемами, сообщает РБК со ссылкой на экспертов. Российская вакцина «Спутник V» должна транспортироваться и храниться при температуре не выше минус 18°C, вакцина «Гам-КОВИД-Вак» в жидком виде, а также вакцина в лиофилизированном виде «Гам-КОВИД-Вак-Лио» хранится при температуре 2-8°C.

Важно соблюдать поддержание нужной температуры на каждом из этапов от производства до момента вакцинации. Кроме того необходимо оснастить аптеки и медицинские кабинеты терморегистраторами, которые позволят контролировать соблюдение температурного режима.

По словам кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, сегодня «много ложноотрицательных тестов на коронавирус из-за того, что условия доставки и забора образцов не соблюдаются». Она отметила, что условия хранения вакцины понятны и все это можно организовать, тем более что регионы должны были проверить медицинские учреждения, в которых будет храниться вакцина.

15 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех регионах страны. По его словам, в прививочной кампании участвуют 1229 медицинских организаций.

Москва, Иван Гридин

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