В Нью-Йорке медика спасли после аллергической реакции на вакцину от Covid-19

В Нью-Йорке у одного из медработников, появилась сильная аллергическая реакция на вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, произведенной компанией Pfizer. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники. Медика экстренно госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

По данным издания, это первый случай аллергической реакции на препарат в Нью-Йорке. «Вакцины, действительно, имеют побочные эффекты и аллергические реакции, хотя и встречаются редко, но могут иметь место. Мы также знаем, что на основании клинических испытаний и сообщений о побочных эффектах в других юрисдикциях такие реакции редки, но были зарегистрированы с вакциной Pfizer», – заявили в департаменте здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка.

Стоит отметить, что этот случай не был первым. В начале декабря аналогичная реакция организма на вакцину от Pfizer случилась у двух пациентов в Великобритании. Тогда власти королевства предостерегли от вакцинации всех граждан, склонных к сильным аллергическим реакциям.

Впоследствии сильную аллергическую реакцию зафиксировали у медработницы на Аляске. Тогда реакция наступила через десять минут после введения препарата. При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии. Женщину госпитализировали.

Нью-Йорк, Иван Гридин

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