Израиль вводит третий локдаун из-за коронавируса

Правительство Израиля приняло решение о введении третьего с начала пандемии жесткого локдауна с воскресенья, 27 декабря, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ограничительные меры вступят в силу в 17:00, сообщают израильские СМИ. Новый локдаун продлится не менее двух недель. Число случаев заражения в стране непрерывно растет уже более месяца. Несмотря на предпринятые антиковидные меры, власти не удовлетворены результатами борьбы с Covid-19.

В Израиле вновь закроются торговые предприятия, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Заведения общепита смогут работать только на доставку. Кроме того, будут закрыты салоны красоты и парикмахерские, а также все предприятия и организации, ведущие прием посетителей.

Гражданам запрещается удаляться от дома на более чем на 1 км. Также вводится запрет на прием гостей, нельзя будет навещать родных и знакомых. На открытом воздухе смогут собираться не более 20 человек, в помещении – до 10 человек.

В Рождество (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря, а также с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных служб с ограничением количества участников.

Напомним, в сентябре Израиль первым в мире ввел повторный ковидный карантин. Это вызвало акции протеста недовольных решением властей жителей страны.

Тель-Авив, Наталья Петрова

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