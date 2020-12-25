В России за сутки выявили более 29 тысяч новых случаев Covid-19

В России за день выявили 29 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. У 4 543 (15,7%) человек болезнь протекает без симптомов. В общей сложности в стране зарегистрировано 2 992 706 случаев Covid-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Среди регионов лидером по числу инфицированных остается Москва (+7 315), затем идет Санкт-Петербург (+3 751). Замыкают пятерку Московская (+1 576), Нижегородская (+505) и Псковская области (+416). Наименьшие темпы заражения наблюдаются в Туве – 0,5%. Суточный прирост в целом по стране держится на уровне 1%.

За минувший день больницы покинули 27 397 человек. За весь период в России от коронавируса излечились 2 398 254 заболевших.

За сутки в России от Covid-19 скончалось 563 человека, а за все время – 53 659 пациентов. Вирус стал причиной смерти 76 человек в Санкт-Петербурге, 74 – в Москве, 26 – в Ростовской области.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки специалисты провели свыше 88 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением остаются 651 362 человека.

Россия занимает четвертое место в мире по числу заражений. Лидером антирейтинга долгое время остаются США, там выявили более 18,65 млн случаев коронавируса. Затем идут Индия (10,14 млн) и Бразилия (7,42 млн). Жертвами инфекции на всей планете стали более 1,74 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.12.20

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