«Экспертиза подтвердила безопасность»: вакцина «Спутник» одобрена для пенсионеров

Минздрав РФ одобрил применение вакцины «Спутник» для лиц старше 60 лет. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, клинические испытания и экспертиза показали безопасность и эффективность препарата для старшего поколения.

«Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник» у лиц, старше 60 лет, – заявил Мурашко в эфире НТВ. – Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность, минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь также могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции».

Как сообщалось ранее, пока вакцину могут получить представители группы риска, к которой отнесены врачи, учителя и соцработники. В Москве с начала этой недели расширили список тех, кто может претендовать на первоочередную вакцинацию, добавив, в частности, сотрудников промышленных предприятий и журналистов. С понедельника, 28 декабря, на прививку смогут претендовать сотрудники правоохранительных органов, ЖКХ, столичных баров, столовых и ресторанов, а также работники сферы спорта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.12.20

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