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Воскресенье, 27 декабря 2020, 13:09 мск

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В России число новых заболевших СOVID-19 сократилось почти на тысячу человек

В России последние сутки выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах – это почти на тысячу меньше, чем днем ранее (29 258). По данным оперативного штаба, 15% из числа новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 552 летальных исхода, полностью выздоровело 24 390 человек.

Наибольшее число заболевших все также выявлено в Москве – суточный прирост составил 6620 человек. Стоит отметить, что это почти на 900 человек меньше, чем накануне, когда коронавирус был диагностирован у 7 480 москвичей. На втором месте – Санкт-Петербург, где было выявлено 3761 случая СOVID-19. Тройку антирейтинга замыкает Московская область – 1609 заболевших.

Меньше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано на Чукотке (+1), в Ненецком автономном округе (+6), и Еврейской автономной области (+16).

Данные о заболеваемости коронавирусом в регионах России

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек. Под медицинским наблюдением в целом остаются 656 105 человек.

Москва, Александра Быстрицкая

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