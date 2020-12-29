В ВОЗ заявили о продолжении мутаций коронавируса

Мутация коронавируса продолжится, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Трансляция брифинга состоялась в Twitter организации. «Эти изменения естественны, они ожидаемы. И чем больше этот вирус распространяется, тем больше у него возможностей для мутаций», – сказала она.

По словам эксперта, большая часть уже выявленных мутаций не оказала значительного влияния на сам коронавирус. Она также отметила, что ВОЗ внимательно следит за ситуацией и работает с учеными по всему миру.

Ранее в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. Этот вариант инфекции распространяется с большей скоростью, по предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного.

Затем случаи заражения британским штаммом коронавируса были выявлены во Франции и Японии. Речь идет о пациентах, которые ранее побывали в Великобритании. Во Франции вирус обнаружили у жителя города Тур, который приехал из Лондона. Зараженный без симптомов болезни отправился на самоизоляцию. В Японии штамм выявили у пяти человек, ранее побывавших в Великобритании.

Ранее сообщалось, что «британское» заболевание проникло в Австралию, Данию и Нидерланды. Многие страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение для путешественников из Великобритании после выявления нового штамма Covid-19, который, по оценкам экспертов, более заразен, чем обычный коронавирус.

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/712520.html

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 29.12.20

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