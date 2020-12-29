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Вторник, 29 декабря 2020, 09:28 мск

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Россиянам дадут выбрать вакцину от коронавируса

Российские власти рассчитывают, что уже в первом квартале нового года во всей стране граждане смогут выбирать вакцину, которой смогут привиться от Covid-19. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

На сегодняшний день Минздрав зарегистрировал две вакцины отечественного производства: «Спутник V» – разработка ученых НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» – препарат от центра «Вектор». Препараты уже поступают в регионы для вакцинации населения, отмечает РИА «Новости».

Голикова отметила, что наряду со «Спутником V» вторая вакцина тоже вышла в гражданский оборот, но малыми партиями – порядка 30 тыс. доз. В связи с этим у россиян появился выбор, а с появлением новых вакцин, он будет только увеличиваться.

Сейчас Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова ведет разработку своей вакцины. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. Над созданием препаратов для защиты от коронавирусной инфекции нового типа сегодня работают ученые ряда ведущих профильных центров страны. В частности, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России, Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, Института общей генетики имени Вавилова, НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России и других.

Москва, Иван Гридин

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