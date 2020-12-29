Инфекционист обрек США на ухудшение ситуации с Covid-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа в США может серьезно ухудшиться после рождественских и новогодних праздников, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

«Страна после Рождества и Нового года столкнется с всплеском», – сказал он. По мнению Фаучи, добиться популяционного иммунитета можно при наличии устойчивости к вирусу у 80-85% населения, хотя ранее называлась цифра в 70%, Отмечает РИА «Новости». На сегодняшний день вакцинацию от Covid-19 в США уже прошли 2 млн человек. В наличии в прививочных пунктах имеется порядка 10 млн доз.

Согласно последним данным, в США зарегистрировано более 19 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. От вируса и вызванного им осложнений на территории страны скончалось свыше 333 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По этим показателям США являются мировыми лидерами.

Вашингтон, Иван Гридин

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