Заболеваемость Covid-19 в России снижается: за сутки выявили 27 тысяч инфицированных

За прошедшие сутки в России выявили 27 002 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, что более чем на 700 меньше, чем днем ранее (27 787). Это один из самых низких показателей за последние две недели. С начала пандемии в стране зарегистрировано 3 105 037 случаев Covid-19.

По данным оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, у 14,5% вновь заболевших нет никаких симптомов заболевания. Больше всего инфицированных за сутки выявлено в Москве (+5641), Санкт-Петербурге (+3757), Московской (+1547), Нижегородской (+497) и Свердловской (+401) областях. Наименьшие суточные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве и в Республике Алтай – 0,2%, а также в Ханты-Мансийском АО и Еврейской автономной области – 0,5%.

За сутки скончались 562 пациента с коронавирусом, полностью выздоровели 24 874 человека. Наибольшее количество смертей за последние 24 часа зарегистрировано в Петербурге (79), Москве (75) и Подмосковье (24). За весь период эпидемии от последствий ковида умерли 55 827 человек, выздоровели 2 496 183.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии выполнено свыше 89,8 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за последние сутки 292 тыс. Под наблюдением медиков остаются 662 615 человек.

Всего в мире на сегодняшний день подтверждено свыше 81,2 млн случаев заболевания Covid-19, скончались 1,77 млн человек, выздоровели свыше 46 млн пациентов. Первую тройку в антирейтинге по количеству зараженных по-прежнему занимают США (более 19,3 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (боле 7,5 млн). Россия по уровню заболеваемости находится на четвертом месте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.12.20

В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 5 человек. / За сутки в Свердловской области от Covid-19 умерли еще 17 человек. / 23 постояльца дома престарелых в Бельгии умерли, заразившись ковидом от Санта-Клауса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»