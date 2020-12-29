Роспотребнадзор выявил нарушения в 88 лабораториях, делающих тесты на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в лабораториях, которые делают тесты на коронавирус. Об этом заявил глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, за две недели проверку провели в 435 лабораториях. Это почти половина всех лабораторий, привлеченных к работе по тестированию на Covid-19.

«Нарушения выявлены в 88 из них. Это достаточно высокий удельный вес. Все необходимые мероприятия проводятся, все необходимые административные меры применяются, и только за прошедшую неделю решением суда приостановлена деятельность двух лабораторий – в Республике Коми и Амурской области – нарушение режима и правил биологической безопасности», – сообщила Попова на заседании президиума координационного совета.

Специалисты Роспотребнадзора продолжат проверки. Попова добавила, что за весь период пандемии в России провели более 90 млн тестов на коронавирус. 98% результатов выдаются пациентам в течение двух суток.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.12.20

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