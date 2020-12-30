российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 декабря 2020, 11:24 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России изобрели антидот для коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство планирует начать испытания первого в мире лекарства от коронавирусной инфекции. Об этом завила глава ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, агентство разработало и запатентовало два лекарственных препарата, которые не имеют аналогов в мире. «Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», – рассказала Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В ходе доклинических испытаний была доказана безопасность препарата. Лекарство не воздействует на организм и иммунитет человека. Эффективность «антидота» превысила 99%.

«В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до нового года, – отметила Скворцова. – В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире».

Второй препарат уже прошел клинические исследования, сейчас проводится последняя стадия его регистрации. Это лекарство угнетает цитокиновую реакцию при самых сложных формах коронавирусной инфекции.

Кроме того, Скворцова рассказала о разработке рекомбинантной вакцины, которая воздействует не через антителообразование, а через клеточный иммунитет. Глава ФМБА подчеркнула, что в ходе доклинических исследований была получена эффективно работающая рецептура.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.12.20

Великобритания первой одобрила использование оксфордской вакцины. / Суточная смертность из-за Covid-19 в Германии впервые превысила 1000 человек. / Эффективность китайской вакцины от коронавируса составила менее 80%. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Эффективность китайской вакцины от коронавируса составила менее 80%

США предупредили банки о риске махинаций с вакцинами от Covid-19

Роспотребнадзор выявил нарушения в 88 лабораториях, делающих тесты на коронавирус

Власти Калифорнии готовятся к строгому карантину

Заболеваемость Covid-19 в России снижается: за сутки выявили 27 тысяч инфицированных

Инфекционист обрек США на ухудшение ситуации с Covid-19

Россиянам дадут выбрать вакцину от коронавируса

В ВОЗ заявили о продолжении мутаций коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,