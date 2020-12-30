В России изобрели антидот для коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство планирует начать испытания первого в мире лекарства от коронавирусной инфекции. Об этом завила глава ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, агентство разработало и запатентовало два лекарственных препарата, которые не имеют аналогов в мире. «Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», – рассказала Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В ходе доклинических испытаний была доказана безопасность препарата. Лекарство не воздействует на организм и иммунитет человека. Эффективность «антидота» превысила 99%.

«В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до нового года, – отметила Скворцова. – В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире».

Второй препарат уже прошел клинические исследования, сейчас проводится последняя стадия его регистрации. Это лекарство угнетает цитокиновую реакцию при самых сложных формах коронавирусной инфекции.

Кроме того, Скворцова рассказала о разработке рекомбинантной вакцины, которая воздействует не через антителообразование, а через клеточный иммунитет. Глава ФМБА подчеркнула, что в ходе доклинических исследований была получена эффективно работающая рецептура.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.12.20

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