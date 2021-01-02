В России за сутки выявили 26 301 случай Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 26 301 случай заражения коронавирусом в 84 регионах – это минимальный показатель за последние две недели. С начала пандемии в стране подтверждено 3 212 637 случаев Covid-19, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Наибольшее число вновь заболевших выявлено в Москве (+5452), Санкт-Петербурге (+3742), Московской (+1564), Нижегородской (+499) и Свердловской (+409) областях.

Ни одного инфицированного коронавирусом за день не обнаружили на Чукотке. Кроме того, самые низкие суточные темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве (0,1%) и ЕАО (0,4%). В целом по России число зараженных за сутки увеличилось на 0,8%.

За 24 часа скончались 447 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 18 897 человек. Больше всего летальных исходов, связанных с Covid-19, зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге (по 76), а также в Свердловской области (17), Краснодарском крае и Нижегородской области (по 15).

За весь период пандемии от последствий коронавирусной инфекции в России умерли 58 002 человека, выздоровели 2 599 035.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено свыше 91,5 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 386 тысяч. Под наблюдением врачей остаются 658 610 человек.

Всего в мире выявлено более 83,9 млн случаев заболевания Covid-19, скончались свыше 1,82 млн человек, выздоровели 47,3 млн пациентов, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу зараженных коронавирусом в мире остаются США (20,13 млн), далее идут Индия (10,28 млн) и Бразилия (7,7 млн). Россия находится на четвертом месте по данному показателю.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.01.21

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