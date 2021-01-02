Сыгравший человека-амфибию Владимир Коренев умер от коронавируса

Владимир Коренев, известный по роли человека-амфибии, скончался в больнице. По словам его дочери, у актера диагностировали коронавирусную инфекцию.

80-летний Коренев болел Covid-19 и в последние дни жизни находился в «красной зоне» больницы. Об этом «Интерфаксу» рассказала дочь артиста Ирина Коренева.

Владимир Коренев прославился благодаря главной роли Ихтиандра в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которую он получил на последнем курсе института. Впоследствии он сыграл в картинах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад». В 1998 году Коренев удостоился звания Народного артиста России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.01.21

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