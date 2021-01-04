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Понедельник, 4 января 2021, 08:44 мск

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Инфекционист прогнозирует улучшение ситуации с Covid-19 к середине 2022 года

По прогнозам президента Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирины Шестаковой, ситуация с коронавирусом в мире начнет улучшаться к концу 2022 года.

«В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», – рассказала инфекционист РИА «Новости».

Впрочем, улучшение ситуации может быть достигнуто только при вакцинации населения и создании эффективных препаратов против Covid-19.

В мире число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 85 млн человек, более 1,8 млн инфицированных умерли. Наибольшее число заболевших Covid-19 зафиксировано в США, на втором месте Индия, на третьем – Бразилия.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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