Число заболевших коронавирусом в России вновь растет

В России число заболевших коронавирусом после пятидневного снижения вновь увеличилось. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 24 246 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 864 (11,8%) – без клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заразившихся в Москве – 4 842, на втором месте – Санкт-Петербург (3 649 случаев), на третьем – Московская область, где выявлено 1 131 инфицированных.

За сутки выздоровело 22632 человека, подтверждено 518 летальных исходов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исходов, выздоровело 2 662 668 человек. Под медицинским наблюдением остаются 651 820 человек.

Напомним, накануне выявили 23 351 случай заражения – это был минимальный показатель с 18 ноября, когда было подтверждено 20 985 случаев инфицирования. С 31 декабря число выявленных случаев заболевания COVID -19 ежедневно снижалось.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.01.21

Коронавирусная сводка: 392 заболевших, 18 смертей. / В Сербии начинается вакцинация российским препаратом от коронавируса. / Заболеваемость коронавирусом в России снижается пятый день подряд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»