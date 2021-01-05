В России прививку от коронавируса получили около миллиона человек

Около миллиона россиян получили прививку от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Более 800 тыс. или миллион [россиян] уже провакцинировано в рамках гражданского оборота, Минздрав и Росздравнадзор фактически в режиме онлайн отслеживают всю побочку, никаких побочных эффектов, кроме тех, которые в инструкции перечислены, не обнаружено», – цитирует его слова ТАСС.
Гинцбург отметил, что около 1,5 млн доз вакцины «Спутник V» поступит в гражданский оборот в России до конца новогодних праздников.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 05.01.21
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