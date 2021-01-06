Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило 24 тысячи

В России за последние сутки выявлено 24 217 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 672 (11,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, подтверждено 445 летальных исходов.

Самая высокая заболеваемость по-прежнему фиксируется в Москве, где зарегистрировано 5 142 новых пациентов. На втором месте Санкт-Петербург (+3 341 случая) и Московской области (+1 097).

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 92,3 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки 268 тысяч. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 647 397 человек.

Всего в РФ нарастающим итогом зарегистрирован 3 308 601 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 2 685 723.

В целом в мире, по данным американского института Джонса Хопкинса, число выявленных заражений коронавирусом 86 млн 405 тыс 927 случаев. Количество умерших от инфекции составляет 1 млн 868 тыс 768. Выздоровели более 60 млн человек.

Среди государств больше всего случаев коронавируса выявлено в США (более 21 млн), Индии (10,3 млн) и Бразилии (7,8 млн).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.01.21

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