Ученые указали на признаки хронического течения Covid-19

У некоторых людей, переболевших коронавирусной инфекцией нового типа даже в легкой форме, проявляются признаки хронического заболевания. Такие выводы сделали авторы международного исследования, посвященного изучению процесса восстановления организма после Covid-19. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Medicine.

Исследователи изучили данные 1837 пациентов в возрасте до 47 лет, переболевших коронавирусной инфекцией нового типа в легкой форме и проходивших лечение амбулаторно. Отмечается, что жалобы на самочувствие у них сохранялись на протяжении более трех месяцев после выписки.

Так 98% пациентов из этого числа указали на постоянную усталость, 90% – на мышечную слабость, 88% сообщили о проблемах со сном, а 87% рассказали о различных болях. Многие переболевшие жаловались на снижение работоспособности и указывали на необходимость в медпомощи.

Стоит также отметить, что до заболевания 86% участников исследования считали себя здоровыми, однако после после перенесенной коронавирусной инфекции, здоровыми себя смогли назвать только 6%, еще 64% оценили свое состояние как «умеренное», а 30% назвали его плохим, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.01.21

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