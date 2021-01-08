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Пятница, 8 января 2021, 12:39 мск

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Заболеваемость Covid-19 в России снижается третьи сутки подряд

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 23 652 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, из их числа 2 697 человек (11,4%) болеют бессимптомно. Суточный прирост составил +0,7%. Таким образом, на сегодняшний день в России с начала вспышки выявлено 3 355 794 случая Covid-19 в 85 регионах.

Заболеваемость Covid-19 в России по регионам

Больше всего заболевших за день обнаружили в Москве (+5027), Санкт-Петербурге (3017), Подмосковье (1226), Нижегородской (+467) и Ростовской (+394) областях. Ни одного нового заболевшего не выявили на Чукотке. Наименьший прирост числа инфицированных зафиксирован в Тыве и Ненецком автономном округе – 0,1%.

За прошедшие сутки в РФ выписано по выздоровлению 21 677 человек, а за все время с начала вспышки – 2 731 129.

За день в России от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений умерло 454 пациента, а за весь период – 60 911 человек. За сутки больше всего летальных исходов из-за Covid-19 подтверждено в Москве (71), Санкт-Петербурге (55) и Московской области (21).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 639 015 человек.

Москва, Иван Гридин

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