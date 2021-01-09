В России четвертый день кряду заболеваемость Covid-19 идет на спад

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 23 309 случаев инфицирования коронавирусом нового типа в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 2 759 человек из этого числа (11,8%) заболевание протекает без клинических проявлений. Суточный прирост числа заболевших составил 0,7%, а общее число заражений с начала вспышки в России составило 3 379 103 случаев.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (+4900), Санкт-Петербурге (+3006), Подмосковье (1184), Нижегородской (+443) и Ростовской (+395) областях. Вновь ни одного случая заражения не выявлено на Чукотке. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Туве – 0,1%.

За день по выздоровлению выписано 23 680 человек, а за все время с начала вспышки в России – 2 754 809 пациентов. В течение суток в РФ от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончались 470 человек, а за все время – 61 381 пациент.

Больше всего смертей от Covid-19 за минувший день подтверждено в Москве (74), Санкт-Петербурге (69), Московской (23), и Ростовской (19) областях.

По данным Роспотребнадзора, под присмотром медиков остаются 633 425 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.01.21

Летальность коронавируса в Крыму продолжает расти. / Показатели смертности от COVID-19 пошли вверх на фоне снижающейся выявляемости. / Минздрав Украины вознамерился подвергнуть сомнению качество российской вакцины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»