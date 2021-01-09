В США заговорили об «американском» штамме коронавируса

Ученые из США допустили появление более заразного штамма коронавируса нового типа. Такие данные содержатся в отчете рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой распространения коронавирусной инфекции нового типа, передает CNN.

Количество новых случаев Covid-19 минувшей осенью и зимой почти вдвое превысило темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек, отметили эксперты. «Такое ускорение говорит о том, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к «британскому» варианту, который уже распространяется у нас», – указано в докладе.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.01.21

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