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Суббота, 9 января 2021, 17:49 мск

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В США заговорили об «американском» штамме коронавируса

Ученые из США допустили появление более заразного штамма коронавируса нового типа. Такие данные содержатся в отчете рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой распространения коронавирусной инфекции нового типа, передает CNN.

Количество новых случаев Covid-19 минувшей осенью и зимой почти вдвое превысило темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек, отметили эксперты. «Такое ускорение говорит о том, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к «британскому» варианту, который уже распространяется у нас», – указано в докладе.

Вашингтон, Иван Гридин

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