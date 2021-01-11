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Понедельник, 11 января 2021, 11:33 мск

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В Китай приедет делегация ВОЗ для расследования происхождения Covid-19

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудет в Китай 14 января для расследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

В заявлении ведомства отмечается, что группа экспертов ВОЗ будет проводить расследование в сотрудничестве с китайскими учеными.

В состав делегации вошли представители США, Германии, России, Вьетнама, Японии, Катара, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию в группе представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, уточняет РИА «Новости».

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил разочарование тем, что власти Китая затягивают с выдачей разрешения на прибытие группы экспертов в страну для изучения происхождения Covid-19.

«Я общался с высшими китайскими официальными лицами и еще раз дал понять, что эта миссия – приоритет для ВОЗ и международной команды. Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры для скорейшего разрешения ситуации», – сообщил гендиректор ВОЗ на пресс-конференции 5 января.

Вспышка новой коронавирусной инфекции была зарегистрирована в Китае в конце 2019 года, после чего распространилась на 200 стран. В марте 2020 года ВОЗ признала ее пандемией.

Пекин, Наталья Петрова

Пекин. Другие новости 11.01.21

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