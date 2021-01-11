В России заявили о риске наличия нового штамма коронавируса

В России существует уникальный штамм коронавируса нового типа, сродни обнаруженного в Великобритании. Такое заявление сделал директор центра им. Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V») Александр Гинцбург.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», – приводит его слова РИА «Новости» .

Накануне, 10 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса выявили и в России. Она рассказала, что новый вариант инфекции обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.01.21

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