У жительницы России обнаружили коронавирус с 18 мутациями

Россиянка со сниженным иммунитетом более полугода болела Covid-19. В результате коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Случай стал поводом для исследования, проведенного российскими учеными. Результаты работы опубликованы на портале Virological.org.

47-летняя пациентка с лимфомой заразилась коронавирусом в апреле прошлого года, когда проходила курс химиотерапии. Результаты тестирования на Covid-19 были положительными вплоть до начала сентября.

Исследователи взяли за основу геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина. В результате были обнаружены 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка – те же, что ранее были найдены у норок в Дании.

Специалисты предполагают, что так называемый «британский» штамм коронавируса также мог мутировать, долгое время находясь у пациента с ослабленным или подавленным иммунитетом. Появление мутаций объясняется тем, что вирус долго находится в одном человеке, а потому способен быстро эволюционировать в сторону адаптации к организму хозяина.

Об обнаружении нового более заразного штамма коронавируса в Великобритании заявили в середине декабря. Позднее эту мутацию выявили в ряде других стран, в том числе в США, Китае, Турции, Таиланде и Греции. В России первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса выявили 10 января.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.01.21

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