В Австралии настояли на отказе от вакцины AstraZeneca

Ученые в Австралии обратились в правительство с просьбой пересмотреть стратегию вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом пишет Financial Times. Эксперты переживают, что вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета, недостаточно эффективна для формирования коллективного иммунитета.

По их мнению, страна должна организовать дополнительные поставки вакцин от Pfizer и Moderna, так как эти препараты якобы обладают эффективностью более 90%, в то время как средняя эффективность вакцины AstraZeneca составляет лишь 70%.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 13.01.21

Число новых случаев Covid-19 в России продолжает снижаться, количество смертей растет. / Свердловская область на седьмом месте в стране по заражению коронавирусом. / Поликлиники Екатеринбурга открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса для всех желающих. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»