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Среда, 13 января 2021, 13:34 мск

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В Австралии настояли на отказе от вакцины AstraZeneca

Ученые в Австралии обратились в правительство с просьбой пересмотреть стратегию вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом пишет Financial Times. Эксперты переживают, что вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета, недостаточно эффективна для формирования коллективного иммунитета.

По их мнению, страна должна организовать дополнительные поставки вакцин от Pfizer и Moderna, так как эти препараты якобы обладают эффективностью более 90%, в то время как средняя эффективность вакцины AstraZeneca составляет лишь 70%.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 13.01.21

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