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Четверг, 14 января 2021, 08:41 мск

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ВОЗ допускает более тяжелый год коронавирусной пандемии

Второй год пандемии коронавирусной инфекции нового типа может оказаться более тяжелым, чем первый. Такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его мнение опубликовано в Twitter организации.

«Мы вступаем во второй год (пандемии – прим. ред.), он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», – сказал Райан. Он указал, что в Северном полушарии люди старались спрятаться от холода в помещениях, что в значительной мере способствовало распространению вируса.

Ранее ВОЗ сообщила, что недельная заболеваемость коронавирусной инфекцией показала рекордный прирост с начала пандемии – плюс 5 млн новых случаев. В первую очередь показатели выросли на территории стран Северной и Южной Америки. Там зафиксирован 51% случаев заражения и 45% смертей от общего числа за неделю.

Женева, Иван Гридин

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