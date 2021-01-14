Эксперты ВОЗ прилетели в Ухань для расследования происхождения Covid-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский мегаполис Ухань для расследования происхождения нового коронавируса SARS-CoV-2. Именно в Ухани в конце 2019 году был обнаружен коронавирус нового типа, который позже распространился по всему миру. Специалисты ВОЗ получили разрешение на въезд в КНР три дня назад после многомесячных переговоров. К работе они смогут приступить после 14 дней карантина. В течение двухнедельной изоляции эксперты будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

В состав группы из 10 экспертов ВОЗ вошли вирусологи и другие эксперты из США, России, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, Нидерландов, Катара и Вьетнама, передает AP. Ранее сообщалось, что делегация ВОЗ будет проводить расследование совместно с китайскими специалистами.

Китайское телевидение показало, как встречали делегации ВОЗ – на сотрудниках аэропорта были защитные костюмы, на место прибыли машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что команда ВОЗ будет проводить расследование вместе с китайскими учеными. Специалисты подозревают, что новый коронавирус, убивший 1,9 миллиона человек с конца 2019 года, перешел к людям от летучих мышей или других животных, скорее всего, на юго-западе Китая.

Согласно опубликованной ВОЗ программе исследования происхождения коронавируса, у специалистов нет планов оценивать, могла ли произойти случайная утечка коронавируса в Уханьской лаборатории, как утверждали некоторые американские политики, включая действующего президента Дональда Трампа.

Как отмечает агентство, один визит ученых вряд ли подтвердит происхождение вируса. Выявление животного происхождения вспышки представляет собой задачу, требующую многих лет исследований, включая взятие образцов животных, генетический анализ и эпидемиологические исследования.

По мнению эпидемиолога из Эдинбургского университета Марка Вулхауса, точное происхождение коронавируса нового типа невозможно отследить, поскольку вирусы быстро меняются. Ученые должны вместо этого сосредоточиться на создании «всеобъемлющей картины» вируса, чтобы помочь реагировать на будущие вспышки, сказал Вулхаус.

Ухань, Наталья Петрова

Ухань. Другие новости 14.01.21

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