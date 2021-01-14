Росздравнадзор запретил использование вакцины Pfizer от Covid-19 всем частным клиникам

Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника в России не имеет права вакцинировать от коронавируса препаратом, произведенным компанией Pfizer, сообщает «Интерфакс».

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Эху Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer.

Стоит отметить, что вакцинация препаратом от Pfizer была запрещена и в Литве. Причина такого решения кроется в нарушении технического регламента хранения средства, сообщил Минздрав прибалтийского государства.

Ведомство обнаружило, что во время транспортировки партии 4680 доз вакцины в Каунасскую клинику и Паневежскую больницу мог быть нарушен температурный режим. Вакцину следует хранить при минус 75 – минус 80 градусах по Цельсию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.21

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