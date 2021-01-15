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Пятница, 15 января 2021, 09:33 мск

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В России может появиться однокомпонентная вакцина от коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил создание вакцины от коронавируса, которую нужно будет вводить один раз. Очень важно, чтобы такая прививка давала иммунитет на продолжительное время.

«Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать… Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

В настоящее время нет четких подходов для разработки однокомпонентной вакцины, которая будет давать иммунитет от коронавирусной инфекции на несколько лет.

Напомним, первая в мире вакцина для профилактики Covid-19 «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом России в августе. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в 21 день.

13 января президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян от коронавируса. До этого прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники и другие.

Москва, Зоя Осколкова

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