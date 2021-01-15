Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла на спад

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 24715 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 3258 человек из этого числа (13,2%) заболевание протекает без клинических проявлений. За все время с начала вспышки коронавирусной инфекции зарегистрирован 3 520 531 случай заражения, а суточный прирост по данным на 15 января составил +0,7%.

Больше всего новых случаев заражения за день выявлено в Москве (+5534), Санкт-Петербурге (+3094), Подмосковье (+1361), Нижегородской (+483) и Ростовской (+398) областях. Меньше всего случаев инфицирования выявили в Тыве – 0,1%.

С момента возникновения вспышки в РФ выписали по выздоровлении 2 909 680 человек. За день в стране от коронавируса и вызванного им осложнений за сутки подтверждено 555 смертей, а за все время – 64 495.

Больше всего людей за день умерло в Москве (81), Санкт-Петербурге (72), Московской области (29).

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 611 417 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.21

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