Le Monde указала на давление на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации нескольких вакцин от Covid-19, включая Pfizer, пишет Le Monde. Издание проанализировало опубликованные в интернете документы, в которых указано, что качество препарата Pfizer-BioNTech поставлено под сомнение. При этом данные факты не помешали высокопоставленным представителям Евросоюза выступить за скорейшее утверждение вакцины. Данные попали в Сеть после хакерской атаки.

Больше всего вопросов вызвало несоответствие составов коммерческих партий вакцины Pfizer и примененных в клинических испытаниях партий. Претензии вызвали и скупые данные о коммерческих партиях вакцины.

Как писал «Новый День», в пятницу, 15 января, стало известно, что в Германии и Норвегии умерли 33 привившихся вакциной Pfizer. В Германии обнародовали исследование о безопасности немецко-американской вакцины Biontech/Pfizer. Оказалось, что по итогам первых недель прививочной кампании, в Германии умерли 10 человек. В воскресенью, 10 января, в Германии вакцинировали более 600 тыс. человек.

Эксперт в области клинической фармакологии Бриджит Келлер-Станиславски рассказал, что все умершие были тяжело больны. «Мы предполагаем, что пациенты умерли от основного заболевания», – сказал он. Также известно, что в Норвегии после вакцинации скончались 23 человека. Они также получили препарат, произведенный компанией Pfizer. Отмечается, что они были немолоды и страдали хроническими заболеваниями.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 17.01.21

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