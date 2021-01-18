В ВОЗ назвали период заразности больных коронавирусом

Заболевшие коронавирусной инфекцией нового типа люди могут оставаться заразными на протяжении 8-9 дней после появления симптомов. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет «РГ».

«Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», – рассказала Вуйнович.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.01.21

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