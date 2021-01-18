российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 января 2021, 09:32 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В ВОЗ назвали период заразности больных коронавирусом

Заболевшие коронавирусной инфекцией нового типа люди могут оставаться заразными на протяжении 8-9 дней после появления симптомов. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет «РГ».

«Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», – рассказала Вуйнович.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.01.21

Власти Германии допустили запрет на выход из дома. / Жители Словакии не могут покидать дома без теста на коронавирус. / Le Monde указала на давление на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Японии школьник не сдал выпускной экзамен из-за неправильно надетой маски

Жители Словакии не могут покидать дома без теста на коронавирус

Le Monde указала на давление на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer

Министр финансов Сербии примет китайскую вакцину против коронавируса

Пик заболеваемости, вероятно, пройден: эпидемиологи Роспотребнадзора оценили коронавирусную ситуацию

Британские ученые выяснили, на какой срок сохраняется иммунитет у переболевших Covid-19

Сербия готовится получить первую партию китайской вакцины от коронавируса

В России выявили около 1,5 тысячи мутаций коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,