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Понедельник, 18 января 2021, 11:37 мск

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В России выявили менее 23 тысяч инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 22 857 человек. Таким образом, четвертый день подряд заболеваемость Covid-19 снижается. Всего в стране зафиксировано 3 591 066 случаев инфицирования новым коронавирусом.

Заразившихся выявили во всех регионах страны. У 2 504 (11,0%) инфицированных не было никаких симптомов, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Наименьшие темпы прироста зараженных за сутки зарегистрированы в Туве, на Чукотке и Ненецком АО – 0,2%, а также в Еврейской автономной области и в Ямало-Ненецком АО – 0,3%.

По суточному приросту заболевших лидируют Москва (+3679), Санкт-Петербург (+3287), Московская (+1381), Нижегородская (+479) и Ростовская (+393) области.

Данные по заболевшим в регионах России на 18 января

От осложнений Covid-19 за сутки скончался 471 пациент. С начала пандемии в России умерли 66 037 человек с коронавирусом. Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (73), Петербурге (55), Красноярском крае (25), Подмосковье (23), а также в Краснодарском крае (18).

За последние 24 часа выздоровели 18 333 человека, за весь период – 2 978 764.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 373 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 617 328 человек.

В мире количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 95 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу зараженных остаются США (23,93 млн), далее следуют Индия (10,57 млн) и Бразилия (8,48 млн). Количество смертей от Covid-19 достигло 2,03 млн. Излечились от инфекции 52,3 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.01.21

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