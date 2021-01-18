Голикова обозначила сроки масштабного производства второй вакцины от коронавируса

Масштабное производство вакцины от коронавируса нового типа «ЭпиВакКорона», которую разработали в новосибирском научном центре «Вектор», будет развернуто в феврале. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Масштабное производство «ЭпиВакКорона» будет обеспечено с февраля 2021 года, сообщила вице-премьер на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от Covid-19, передает «Россия 24».

«ЭпиВакКорона» является пептидной вакциной. В ней содержатся «синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу», отметили в Роспотребнадзоре.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.01.21

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