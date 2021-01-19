В ВОЗ прогнозируют сезонный характер Covid-19

Коронавирус нового типа может остаться на Земле навсегда, а наличие высокоэффективной вакцины не даст гарантий его полного искоренения. Об этом в интервью «РГ» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она также отметила, что Covid-19 имеет предпосылки стать сезонным заболеванием, однако для однозначного ответа следует понаблюдать за течением пандемии несколько сезонов. По ее словам, для рассмотрения вероятности полного искоренения коронавируса необходимо выяснить, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета.

Напомним, в ноябре 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вспышки коронавируса будут повторяться каждый год, он приобретет сезонный характер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.01.21

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