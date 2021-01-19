Ученые ЮАР доказали повышенную заразность нового штамма коронавируса

Появившийся в ЮАР в декабре прошлого года штамм коронавируса оказался более агрессивным и заразным, сообщил главный эпидемиолог страны Салима Абдулу Карима, передает Reuters.

Новый штамм, получивший название 501.V2. Исследование показало, что он легче проникает в клетки организма и прочнее в них держится. В результате вирус является более заразным примерно на 50% чем его предыдущие мутации, констатировали эпидемиологи.

В декабре глава Минздрава страны Звели Мхизе отметил, что в больницы стали попадать больше молодых пациентов, которых госпитализируют в критическом состоянии из-за Covid-19. Также Мхизе сообщал, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее, но отмечал, что повод для паники в связи с мутацией нет.

По данным Университета Джона Хопкинса, в ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки – 1,34 млн и 37,4 тыс. соответственно.

Кейптаун, Иван Гридин

Кейптаун. Другие новости 19.01.21

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