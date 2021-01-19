Заболеваемость Covid-19 в России идет на спад

В России за сутки выявили 21 734 инфицированных коронавирусом. Это минимальный показатель за последние два месяца. Всего в стране зафиксировано 3 612 800 случаев заражения Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Заразившихся выявили во всех регионах страны. У 2 440 (11,2%) инфицированных не было никаких симптомов. Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки зарегистрированы в Костромской области – 0,1%, а также в Туве и на Алтае – 0,2%. Средний суточный прирост по стране составил 0,6%.

Наибольшее число заразившихся зарегистрированы в Санкт-Петербурге (+3281), Москве (+3115), Подмосковье (+1072), Нижегородской (+471) и Ростовской (+392) областях.

За последние 24 часа зафиксированы 586 летальных исходов от последствий заражения коронавирусом. Больше всего пациентов скончалось в Москве (74), Петербурге (69), Подмосковье (36), Красноярском крае (25) и Ростовской области (22). С начала вспышки новая инфекция стала причиной смерти 66 623 человек.

За минувший день из больниц были выписаны 23 262 человека, излечившихся от Covid-19. За весь период пандемии более 3 млн человек успешно справились с инфекцией.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 257 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 615 951 человек.

В мире количество заболевших коронавирусом выросло до 95,57 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу зараженных остаются США (24,07 млн), далее следуют Индия (10,58 млн) и Бразилия (8,51 млн). Количество смертей от Covid-19 достигло 2,04 млн. Излечились от инфекции 52,6 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.01.21

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