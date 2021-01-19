Коронавирус подавили веществом из водорослей Японского моря

Биологи из КНР обнаружили, что сахаристые вещества, содержащиеся в клетках водорослей вида Ecklonia kurome способны подавлять работу важнейших ферментов коронавируса нового типа и мешать ему проникать в клетки. Ученые рассчитывают создать на их основе лекарство против Covid-19. Статью с результатами их исследования опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

Также выяснилось, что подавлять размножение коронавируса способны некоторые препараты для борьбы с гепатитом С и лихорадкой Эбола. Часть из них уже применяют для лечения Covid-19, однако ученые продолжают поиски других средств. К примеру, ученые активно исследуют, могут ли соединения из экстрактов черного чая, змеиного яда и полыни подавлять размножение SARS-CoV-2.

Водоросли Ecklonia kurome, которые встречаются в Японском море. В Китае эти водоросли популярны как пищевой продукт, а также в традиционной медицине. Оказалось, что даже небольшое количество одного из полисахаридов – пока безымянного вещества под номером 375 – подавляло размножение коронавируса в культурах клеток.

В ближайшее время Кань совместно с коллегами хотят проверить вещество 375 на способность подавлять коронавирусную инфекцию в организме животных, и изучить, насколько оно безопасно для применения в лекарственных целях, передает ТАСС.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 19.01.21

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