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Среда, 20 января 2021, 11:16 мск

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Ученый обозначил условия для исчезновения коронавируса

Если иммунитет к коронавирусной инфекции появится у 90% жителей планеты, то вирус может полностью исчезнуть. Такое мнение высказал директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. Он также отметил, что коллективный иммунитет складывается из постинфекционного заражения и вакцинального.

«Чтобы цепочка заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65-70% популяции, а еще лучше – до 90%. В последнем случае есть даже шанс попытаться полностью избавиться от патогена, так как вне восприимчивого организма вирус существовать не может», – пишет «РГ».

Впрочем, Балахонов полагает, что полное исчезновение коронавируса маловероятно, а Covid-19 станет распространенным заболеванием, как грипп. Эпидемическую напряженность можно будет снизить при ответственном поведении граждан, вакцинации и приобретенному после болезни иммунитета.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 20.01.21

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