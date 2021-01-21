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Четверг, 21 января 2021, 11:02 мск

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В КНР ученые нашли белок для создания лекарства от Covid-19

Белок AXL в легких человека может оказаться мишенью для вируса SARS-CoV-2, заявили китайские ученые, их исследование опубликовано в рецензируемом журнале Cell Research. «AXL может играть важную роль в распространении вирусной инфекции в дыхательной системе человека», – заявили исследователи.

Ранее основным каналом проникновения вируса считался белок ACE2, однако выяснилось, что его экспрессия в дыхательных путях чрезвычайно низка, а, следовательно, вирус может проникать в организм иным путем.

«Отключение AXL значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в легочных клетках H1299 и в первичных эпителиальных клетках легких», – отметили ученые. Эти данные в перспективе позволят создать более эффективные лекарства.

Пекин, Иван Гридин

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