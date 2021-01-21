Минздрав упростил требования к хранению вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения одобрило изменения в регистрационное удостоверение российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС. Согласно принятым изменениям, теперь вакцину можно транспортировать и хранить при более высокой температуре – 2-8 градусов по Цельсию, при том, что ранее действовало требование обеспечить температуру хранения и перевозки не выше минус 18.

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», – заявил Мурашко.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.01.21

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