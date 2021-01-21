В России подскочили заболеваемость и смертность от коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Таким образом, число новых инфицированных выросло после шести дней снижения. Негативную динамику показывает и смертность от Covid-19. За 24 часа скончались 612 человек, что является вторым худшим результатом по летальным случаям за все время пандемии.

Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего в России зарегистрировано 3 655 839 случаев заболевания. Суточный темп прироста составил 0,6%. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве (+3458), Санкт-Петербурге (+3112), Подмосковье (+1092), Нижегородской (+493) и Свердловской (+392) областях.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Туве – 0,2%, Ямало-Ненецком АО, Магаданской и Костромской областях, а также на Чукотке – по 0,3%.

От последствий коронавируса за сутки скончались 612 человек, что является максимальным значением с начала года. С начала пандемии худший показатель смертности фиксировался только 24 декабря, тогда от инфекции умерли 635 человек. Всего в России жертвами Covid-19 стали 67 832 пациента. Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Санкт-Петербурге (79), Москве (69), Подмосковье (39).

За минувший день выздоровели 26 902 человека, за весь период – 3 054 218.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 98 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 410 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 634 201 человек.

В мире на сегодняшний день выявлено свыше 96,8 млн заболевших коронавирусной инфекцией, скончались более 2,07 млн человек, выздоровели более 53,4 млн пациентов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Лидером антирейтинга по количеству заболевших остаются США (24,43 млн), на втором месте – Индия (10,61 млн), на третьем -Бразилия (8,63 млн). Россия находится на четвертом месте по уровню заболеваемости.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.01.21

Минздрав упростил требования к хранению вакцины от коронавируса. / Жителей одного из районов Пекина заперли дома из-за коронавируса. / В Крыму официальное число инфицированных COVID-19 достигло 1,6%. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»