российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 января 2021, 16:52 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Четыре играющих в НХЛ россиянина нарушили ковидные правила

Четыре российских спортсмена, играющие в Национальной хоккейной лиге, нарушили протокол безопасности по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Все нарушители выступают за «Вашингтон Кэпиталз», это нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. Игроки собрались в гостиничном номере без защитных масок, что запрещается антиковидными правилами.

Всем четверым на время запретили тренироваться или играть. Кроме того, за нарушение протокола НХЛ оштрафовала «Кэпиталз» на 100 тысяч долларов.

«Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах, – говорится в сообщении хоккейного клуба. – Мы принимаем решение НХЛ и еще раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с Covid-19 продолжают действовать, и все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 21.01.21

Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину против коронавируса. / Штраф 50 тысяч: оперштаб Курганской области напомнил о запрете массовых мероприятий. / Без негативных последствий: в Сербии прививку от коронавируса получили 50 тысяч человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Без негативных последствий: в Сербии прививку от коронавируса получили 50 тысяч человек

В Москве от COVID-19 вакцинировано почти четверть миллиона человек

В России подскочили заболеваемость и смертность от коронавируса

Минздрав упростил требования к хранению вакцины от коронавируса

В КНР ученые нашли белок для создания лекарства от Covid-19

Дискриминация и ограничение свободы: глава СПЧ озвучил позицию по ковид-паспортам

Италия грозит Pfizer иском из-за задержки поставок вакцины от коронавируса

Сербия оказалась в первой тройке стран мира, у которой есть в распоряжении несколько вакцин от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Пандемия коронавируса, Россия, Спорт, Коронавирус из Китая, США,