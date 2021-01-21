Четыре играющих в НХЛ россиянина нарушили ковидные правила

Четыре российских спортсмена, играющие в Национальной хоккейной лиге, нарушили протокол безопасности по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Все нарушители выступают за «Вашингтон Кэпиталз», это нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. Игроки собрались в гостиничном номере без защитных масок, что запрещается антиковидными правилами.

Всем четверым на время запретили тренироваться или играть. Кроме того, за нарушение протокола НХЛ оштрафовала «Кэпиталз» на 100 тысяч долларов.

«Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах, – говорится в сообщении хоккейного клуба. – Мы принимаем решение НХЛ и еще раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с Covid-19 продолжают действовать, и все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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