Суточная заболеваемость Covid-19 в России пошла на снижение

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 20 921 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как сообщили в оператвном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 2 351 человека (11,2%) из этого числа заболевание протекает бессимптомно.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Санкт-Петербурге (+3056), Москве (+2668), Подмосковье (+1121), Нижегородской (+487) и Свердловской (+390) областях. В Тыве зафиксирован наименьший суточный прирост заболевших Covid-19 – 0,1%.

За день в России из больниц выписано по выздоровлении 27 779 человек, а за все время с начала вспышки коронавирусной инфекции – 3 109 315. В то же время подтверждено 559 смертей. Так, за сутки в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений, умерло 73 человека, в Москве – 64, в Подмосковье – 39. С начала вспышки от Covid-19 в РФ умерло 68 971 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 643 128 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.01.21

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