Суточная заболеваемость Covid-19 в РФ продолжает снижаться

За сутки в России обнаружили 21 127 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 рассказали, что у 2 306 человек из их числа (10,9%) заболевание протекает без клинических проявлений.

Больше всего заболевших за день в РФ обнаружили в Москве (+3069), Санкт-Петербурге (+2929), Подмосковье (+1134), Нижегородской (+489) и Свердловской (+392) областях. Наименьший суточный прирост заболевших зафиксирован в Тыве – 0,1%. На сегодняшний день в РФ нарастающим итогом выявили 3 719 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Суточный прирост составил 0,57%.

За день по выздоровлению из больниц выписано 22 445 человек, а за весь период с начала вспышки – 3 131 760. За сутки в РФ подтверждена 491 смерть от коронавируса нового типа и вызванных им осложнений, за весь период – 69 462. За сутки от вируса больше всего смертей зафиксировали в Москве (74), Санкт-Петербурге (61) и Московской области (37).

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 646 587 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.01.21

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