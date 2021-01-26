«Спутник V» пробуют использовать для усиления оксфордской вакцины AstraZeneca

Когда эксперты получили в конце 2020 года данные об эффективности вакцины из Оксфорда и AstraZeneca, они были удивлены, пишет The Conversation. Оказалось, что группы, которая получила две полные дозы вакцины, эффективность была на уровне 62%. А у тех добровольцев, которым дали полторы дозы – 90%.

Учёные полагают, что китайские вакцины основаны на доставке в организм деактивированного вируса, а доставляют в тело человека части генетического кода коронавируса. И в том и в другом случае в организме возникает иммунный ответ.

Когда человек получает дозу вакцины, у него образуется иммунный ответ не только на коронавирус, но и на сам введённый вирус. Так, иммунитет может уничтожать введённую повторную дозу, когда она ещё не успела подействовать, передает RT. Но оказалось, что если снизить первую дозу, то может быть снижен первичный иммунный ответ, то есть вторая доза подействует сильнее, и тогда общий результат будет лучше. Если эта гипотеза подтвердится, эксперты должны будут понять, какая доза вакцины оптимальна и в какие сроки.

Авторы отметили, российский производитель встретился с аналогичной проблемой. При этом в России решили вводить в двух дозах два разных человеческих аденовируса. При этом значительно снижен риск побочных действий, которые наблюдались с вакциной Оксфорда.

И теперь AstraZeneca тестирует новый график введения вакцины, когда сначала вводится одна доза их вакцины, а потом доза вакцины «Спутник V», пишет The Conversation.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.21

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