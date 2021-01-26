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Вторник, 26 января 2021, 13:20 мск

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Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом

Фото: www.president.tj

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о полной победе над распространением коронавирусной инфекции в стране. При этом глава государства призвал соблюдать меры предосторожности.

«Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен», – сказал Эмомали Рахмон в ежегодном послании к парламенту. Президент напомнил, что, несмотря на его слова, граждане должны соблюдать санитарные предписания властей, в частности, и при посещении мечетей.

Рахмон добавил, что в прошлом году для поддержки национальной системы здравоохранения было дополнительно выделено 1,6 млрд сомони (более 145 млн долларов) и в экстренном порядке сдано в эксплуатацию порядка 30 новых медучреждений.

С начала пандемии в Таджикистане коронавирус был зафиксирован у 13 308 человек, 90 пациентов скончались. Новые случаи Covid-19 в республике не выявляли с 30 декабря.

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© 2021, РИА «Новый День»

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