Ученые обнаружили лекарство от коронавируса в 27,5 раза эффективнее известного препарата

Противораковый препарат «Плитидепсин» оказался в 27,5 раза более эффективным средством против коронавируса SARS-CoV-2, чем «Ремдесивир», который используют в ряде стран, пишет журнал Science. Плитидепсин, более известный под торговой маркой «Аплидин», получил ограниченное распространение еще в 2000-х годах. Его получают из морских животных асцидий.

В 2004 году препарат зарегистрировали в Европейском агентстве лекарственных (EMA) средств в качестве противоракового препарата. Стоит отметить, что в 2017 году профильный комитет EMA отказал в продаже лекарства, как препарата от множественной миеломы. Поводом стали множественные побочные эффекты, а также сомнительное лечебное воздействие. Впрочем, потом решение суда было аннулировано. Препорат стали применять в комбинации с другими.

San Francisco Chronicle уточняет, Плитидепсин отличается от подобных препаратов тем, что воздействует не на белки самого вируса, а на белки клеток, используемые вирусом для репликации.

Ремдесивир рекомендован для использования при лечении Covid-19 в отдельных странах, в частности в России. ВОЗ в свою очередь не рекомендует его использование в связи с возможными побочными эффектами и отсутствием доказанного влияние на излечение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.21

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